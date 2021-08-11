В Рязани маршрутчик не смог выпустить пассажиров из салона из-за сломанной двери

Инцидент произошел 7 августа на остановке «площадь Победы». У маршрутки № 46 в течение 15 минут не открывались двери — основную заклинило, запасной выход не работал.

В Рязани маршрутчик не смог выпустить пассажиров из-за сломанной двери. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел 7 августа на остановке «площадь Победы». По словам рязанки, у маршрутки № 46 в течение 15 минут не открывались двери — основную заклинило, запасной выход не работал. Женщина выразила надежду, что запись увидят сотрудники соответствующих структур, которые проверяют городской транспорт на безопасность.

«В таком опасном для жизни транспорте однажды могут оказаться и ваши дети, пожилые родители или родные», — отметила автор поста.

Фото Елены Гришковой

Ранее рязанцы рассказали, что водитель маршрутки отказался выпускать пассажиров на остановке.