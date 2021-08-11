В Рязань приедет журналист Иван Голунов

Журналист проведет открытую встречу на тему «Журналистика не преступление». Он расскажет о расследовательской журналистике на площадке дизайн-пространства Flacon Space.

В Рязань приедет журналист Иван Голунов. Об этом сообщает YA62.ru .

Журналист проведет открытую встречу на тему «Журналистика не преступление». Он расскажет о расследовательской журналистике на площадке дизайн-пространства Flacon Space (Московское шоссе, 5А, ТД «Барс на Московском», 3-й этаж, фудкорт).

Встреча запланирована на 13:00. Вход свободный. Посетители должны иметь при себе маски.

Напомним, Ивана Голунова задерживали в 2019 году по ложному обвинению в сбыте наркотиков. В его защиту создавали петицию, а также проходили пикеты. Позже уголовное дело против журналиста прекратили.