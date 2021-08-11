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В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
В некоторых регионах наблюдается рост заболеваемости, где-то ситуация стабилизировалась, а где-то снижаются темпы прироста заболевших.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но пока остается напряженной. Об этом передает РИА Новости.

По ее информации, в некоторых регионах наблюдается рост заболеваемости, где-то ситуация стабилизировалась, а где-то снижаются темпы прироста заболевших.

Пшеничная заявила, что по стране скорость роста заболеваемости снижается еженедельно. Ранее эпидемиолог говорила о том, что возможный риск новой волны можно снизить только с помощью вакцинации. Специалист отметила, что сейчас вирус меняется быстрее, чем год назад. Она назвала основной задачей достижение коллективного иммунитета, «чтобы изменчивость вируса позволила ему ускользать от иммунного ответа».