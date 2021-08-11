В Москве мужчина отрубил голову сожительнице и покончил с собой

Тело мужчины нашли около дома по улице Никульской. Его квартира оказалась заперта — в ней полицейские нашли обезглавленное тело женщины и предсмертную записку. Возбуждено уголовное дело.

В Москве мужчина отрубил голову сожительнице и покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СКР.

Вечером во вторник, 10 августа, прохожие обнаружили у дома по улице Никульской тело 47-летнего мужчины и вызвали полицию. Квартира, из которой выпал мужчина, была закрыта. Внутри полицейские обнаружили расчлененный труп 42-летней женщины — голова была отделена от туловища, на теле нашли множественные ножевые ранения на груди и животе.

По версии следствия, мужчина убил сожительницу, после чего покончил с собой.

Telegram-канал Mash сообщил , что в квартире нашли записку с фразой «Чем больше правды, тем чище этот мир! Я тебя люблю!»

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Фото Mash