В Москве мужчина отрубил голову сожительнице и покончил с собой
Тело мужчины нашли около дома по улице Никульской. Его квартира оказалась заперта — в ней полицейские нашли обезглавленное тело женщины и предсмертную записку. Возбуждено уголовное дело.
В Москве мужчина отрубил голову сожительнице и покончил с собой. Об этом
Вечером во вторник, 10 августа, прохожие обнаружили у дома по улице Никульской тело 47-летнего мужчины и вызвали полицию. Квартира, из которой выпал мужчина, была закрыта. Внутри полицейские обнаружили расчлененный труп 42-летней женщины — голова была отделена от туловища, на теле нашли множественные ножевые ранения на груди и животе.
По версии следствия, мужчина убил сожительницу, после чего покончил с собой.
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Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
Фото Mash