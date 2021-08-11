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В Касимовском районе задержали пьяного водителя без «прав»
Медицинское освидетельствование показало содержание алкоголя 1,083 промиль на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составили протокол об административном правонарушении.

В Касимовском районе задержали пьяного водителя без «прав». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во вторник, 10 августа, в рабочем поселке Гусь-Железный около дома № 5 на улице Весенней полицейские остановили «Москвич». У 18-летний водителя были признаки алкогольного опьянения — устойчивый запах алкоголя изо рта, нетвердая походка и резкое покраснение лица.

Медицинское освидетельствование показало содержание алкоголя 1,083 промиль на литр выдыхаемого воздуха.

Также выяснилось, что у молодого человека не было «прав» управления транспортным средством.

На водителя составили протокол об административном правонарушении.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.