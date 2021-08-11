В Касимове два рецидивиста ограбили пенсионера

Злоумышленники ограбили 88-летнего мужчину на улице. У него украли 7 500 рублей. На эти деньги рецидивисты купили алкоголь. Их задержали на квартире у знакомого недалеко от магазина. Возбуждено уголовное дело.

В Касимове два рецидивиста ограбили пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 88-летний житель Касимова и рассказал, что на улице на него напали два незнакомца и отобрали сумку, где лежали 7 500 рублей.

По описанию внешности оперативники установили, что нападавшие — два местных рецидивиста, которые недавно вышли из тюрьмы.

Полицейские предположили, что злоумышленники отправятся в ближайший магазин и расположатся рядом с ним. Их задержали в гостях у знакомого недалеко от торговой точки. Мужчины распивали алкоголь, который купили на похищенные деньги.

Пенсионера ограбили ранее судимые 33-летний и 42-летний местные жители. Один из мужчин провел в тюрьме около 15 лет, второй — более шести.