В Кальное из-за ложного вызова выезжали несколько пожарных расчетов

Во вторник, 11 августа, поступил вызов о пожаре в доме № 57 корпус 2 на Касимовском шоссе. На место выехала полиция и несколько пожарных расчетов.

В Кальное из-за ложного вызова выезжало несколько пожарных расчетов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Во вторник, 11 августа, поступил вызов о пожаре в доме № 57 корпус 2 на Касимовском шоссе. На место выехала полиция и несколько пожарных расчетов.

Пожарные на автолестнице поднялись в квартиру и оказалось, что хозяева оставили еду на плите.