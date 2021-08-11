В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

Авторы инициативы предлагают с 1 января 2022 года установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц, что «составляет около 150% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ».

Депутаты предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей. Законопроект намерены внести в Госдуму, передает РИА Новости .

Авторы инициативы предлагают с 1 января 2022 года установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц, что «составляет около 150% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ». Депутаты заявили, что с 1 января изменился механизм ежегодного установления МРОТ и прожиточного минимума, по которому соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год — в размере 44,2%.

По мнению авторов документа, такой способ не привел к увеличению МРОТ. По их словам, законопроект позволит вывести из бедности и нищеты значительное число россиян, изменить дифференциацию в доходах населения, снизить социальную напряженность, увеличить рост совокупного спроса. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.