Справороссы потребовали изменить пенсионную систему

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» провела всероссийскую пресс-конференцию по проблемам пенсионной системы. Об этом сообщается на официальном сайте партии.
На пресс-конференции представители партии рассказали о необходимости изменить пенсионную реформу, возобновить индексацию пенсий и ввести наследственную пенсию. Также надо увеличить размер пенсий до 30 тысяч рублей и ликвидировать Пенсионный фонд России как ненужного посредника.
Руководитель фракции в калужском заксобрании Александр Бычков заявил, что пенсионная реформа не принесла никакой выгоды государству, но при этом нанесла колоссальный ущерб гражданам.
Депутаты также напомнили, что в апреле фракция вновь внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене пенсионной реформы. Законодатели предлагали вернуть прежний пенсионный возраст и запретить его повышать минимум до 2035 года. Парламентарии также уточнили, что справороссы нашли источники финансирования для увеличения пенсионных выплат.
Все подобные инициативы думское большинство не поддержало.
Напомним, по данным Минтруда, средний размер пенсии в России на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля, в Рязанской области —15098 рублей. Тема пенсионных реформ регулярн поднимается разными партиями. О резком