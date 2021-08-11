Справороссы потребовали изменить пенсионную систему

На пресс-конференции представители партии рассказали о необходимости изменить пенсионную реформу, возобновить индексацию пенсий и ввести наследственную пенсию. Также надо увеличить размер пенсий до 30 тысяч рублей и ликвидировать Пенсионный фонд России как ненужного посредника.

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» провела всероссийскую пресс-конференцию по проблемам пенсионной системы. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

На пресс-конференции представители партии рассказали о необходимости изменить пенсионную реформу, возобновить индексацию пенсий и ввести наследственную пенсию. Также надо увеличить размер пенсий до 30 тысяч рублей и ликвидировать Пенсионный фонд России как ненужного посредника.

Руководитель фракции в калужском заксобрании Александр Бычков заявил, что пенсионная реформа не принесла никакой выгоды государству, но при этом нанесла колоссальный ущерб гражданам.

Депутаты также напомнили, что в апреле фракция вновь внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене пенсионной реформы. Законодатели предлагали вернуть прежний пенсионный возраст и запретить его повышать минимум до 2035 года. Парламентарии также уточнили, что справороссы нашли источники финансирования для увеличения пенсионных выплат.

Все подобные инициативы думское большинство не поддержало.