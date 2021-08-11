\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
21°
Чтв, 12
27°
Птн, 13
25°
ЦБ USD 73.97 0.37 12/08
ЦБ EUR 86.63 0.27 12/08
Нал. USD 73.30 / 74.55 17:16
Нал. EUR 86.40 / 87.10 18:40
Новости
Публикации
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
Вчера 13:09
2 417
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
9 августа 14:55
2 504
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 13:18
6 513
Как понять, от чего нужно страховать жилье
Смерчи, вышедшие из берегов от дождей реки, лесные пожа...
3 августа 12:29
9 259
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанский священник призвал не подавать милостыню цыганам
Дмитрий Фетисов отметил, что идеология таких людей заключается в тезисе «работать- западло, ведь для этого есть русские». Всем, кто хочет помочь цыганам, священнослужитель порекомендовал оплатить им курсы кройки и шитья.

Рязанский священник призвал не подавать милостыню цыганам. Об этом Дмитрий Фетисов написал на своей страничке в Instagram.

Священнослужитель отметил, что идеология таких людей заключается в тезисе «работать- западло, ведь для этого есть русские».

Дмитрий Фетисов рассказал, что раньше сам активно помогал цыганам — «делился стипендией и бегал для них за горячим супчиком из трапезной». Сейчас же священник призвал не спонсировать тунеядство.

Он привел в пример девушку, которая «пасется» у церкви почти двадцать лет. По словам Фетисова, будучи еще маленькой девочкой она приходила к храму с бабушкой и теперь приобщает к традициям своего народа свое чадо.

«В храм они даже не заходят. „Срубают“ за „смену“ в праздничные и воскресные дни от трех до пяти тысяч рублей. Пользуются тем, что люди у нас очень щедрые», — отметил священник.

Всем, кто хочет помочь цыганам, священнослужитель порекомендовал оплатить им курсы кройки и шитья.

Фото popdmitriifetisov