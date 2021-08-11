Рязанский священник призвал не подавать милостыню цыганам

Дмитрий Фетисов отметил, что идеология таких людей заключается в тезисе «работать- западло, ведь для этого есть русские». Всем, кто хочет помочь цыганам, священнослужитель порекомендовал оплатить им курсы кройки и шитья.

Рязанский священник призвал не подавать милостыню цыганам. Об этом Дмитрий Фетисов написал на своей страничке в Instagram.

Священнослужитель отметил, что идеология таких людей заключается в тезисе «работать- западло, ведь для этого есть русские».

Дмитрий Фетисов рассказал, что раньше сам активно помогал цыганам — «делился стипендией и бегал для них за горячим супчиком из трапезной». Сейчас же священник призвал не спонсировать тунеядство.

Он привел в пример девушку, которая «пасется» у церкви почти двадцать лет. По словам Фетисова, будучи еще маленькой девочкой она приходила к храму с бабушкой и теперь приобщает к традициям своего народа свое чадо.

«В храм они даже не заходят. „Срубают“ за „смену“ в праздничные и воскресные дни от трех до пяти тысяч рублей. Пользуются тем, что люди у нас очень щедрые», — отметил священник.

Всем, кто хочет помочь цыганам, священнослужитель порекомендовал оплатить им курсы кройки и шитья.