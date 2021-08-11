Рязанский депутат нашла в заброшенном здании «много чего интересного» и гроб

Житель дома № 18 корпус 1 по улице Горького Игорь Горячев привел депутата Светлану Ворнакову и ее помощника Наталью Соболеву к бесхозной кирпичной постройке во дворе дома. Двери помещения были открыты.

Депутат Рязанской гордумы Светлана Ворнакова нашла в одном из заброшенных зданий в центре города гроб. Об этом сообщили « Рязанские ведомости ».

Житель дома № 18 корпус 1 по улице Горького Игорь Горячев привел депутата Светлану Ворнакову и ее помощника Наталью Соболеву к бесхозной кирпичной постройке во дворе дома. Двери помещения были открыты.

«Внутри Светлана Евгеньевна и Наталья Викторовна увидели много чего интересного, в том числе и гроб. Пока они выясняли у Горячева, что да как, в постройку зашли дети и что-то пытались оттуда вытащить», — говорится в сообщении.

Местный житель сообщил, что в постройке живут бомжи, что пугает рязанцев.

По словам Игоря Горячева, рязанцы пытались выяснить, кому принадлежит постройка. Выяснилось, что они не принадлежит городу, хотя стоит на муниципальной земле. Рязанец отметил, что место хотят снести и благоустроить: сделать парковку или детскую площадку.

Депутаты пообещали помочь рязанцам в благоустройстве этой территории.