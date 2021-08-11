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Рязанец незаконно вырубил и сжег сосны на 2,5 миллиона рублей
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ и назначили штраф в размере одного млн рублей. Уголовное дело прекратили из-за примирения сторон, штраф отменили.

Рязанец незаконно вырубил и сжег сосны на 2,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В феврале 2021 года 47-летний касимовец выполнял работы по расчистке участка по договору с одним из И. П. Мужчина вырубил сосну на участке, который принадлежит ерахтурскому лесничеству, и сжег деревья. В рязанском минприроды оценили ущерб в 2,5 млн рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ и назначили штраф в размере одного млн рублей.

На заседании рязанец признал вину, раскаялся в содеянном и заявил, что полностью возместил ущерб, что подтвердила представитель минприроды.

Уголовное дело прекратили из-за примирения сторон, штраф отменили.