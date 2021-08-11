Рязанец незаконно вырубил и сжег сосны на 2,5 миллиона рублей
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ и назначили штраф в размере одного млн рублей. Уголовное дело прекратили из-за примирения сторон, штраф отменили.
Рязанец незаконно вырубил и сжег сосны на 2,5 млн рублей. Об этом
В феврале 2021 года 47-летний касимовец выполнял работы по расчистке участка по договору с одним из
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ и назначили штраф в размере одного млн рублей.
На заседании рязанец признал вину, раскаялся в содеянном и заявил, что полностью возместил ущерб, что подтвердила представитель минприроды.
Уголовное дело прекратили из-за примирения сторон, штраф отменили.