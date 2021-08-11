Полиция опубликовала подробности ДТП с «Рено» и «ГАЗелью» в Сасове
Травмы получила 52-летняя пассажирка автомобиля Renault. Ей оказали медпомощь.
Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала подробности ДТП, произошедшего во вторник, 10 августа, в Сасове.
ДТП произошло примерно в 12:50. 35-летний местный житель на «ГАЗели» не уступил дорогу и столкнулся с Renault Megane, которым управлял 49-летний житель Сасова.
Травмы получила 52-летняя пассажирка автомобиля Renault. Ей оказали медпомощь.
Проводится проверка.