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Под Рязанью демонтировали памятник героям войны, чтобы установить его на новом месте
В Секиотове демонтировали бетонный памятник в честь героев Великой отечественной войны. Его заменили на гранитный, на котором увековечены имена 750 рязанцев. Старый памятник планируют отреставрировать и установить на линии обороны Рязани.

Во вторник, 10 августа, в редакцию РЗН. инфо обратилась жительница Секиотова. На условиях анонимности женщина рассказала, что в деревне памятник в честь героев Великой отечественной войны демонтировали, а его фрагменты «вывезли и бросили в поля на территории сельского поселения».

Журналист РЗН. инфо обратился за разъяснениями к главе Семеновского сельского поселения Ивану Хероиму.

«Это фейк и наглость! Не надо принимать на веру слова человека, который не имеет отношения к тем вещам, о которых рассуждает, — заявил Иван Хероим. — Во-первых, сделанный из бетона старый памятник пришел в негодность и представлял опасность для людей. Во-вторых, его не выбросили, а вывезли на другой берег реки, чтобы потом подновить, отреставрировать и сделать частью исторического комплекса, который расположится в том месте, где в начале войны проходила линия обороны Рязани».

По словам Хероима, в Секиотове на пожертвования частных инвесторов из разных регионов России установили новый гранитный памятник, на котором увековечили 750 фамилий участников боевых действий из 19 рязанских сел и деревень, входящих в Семеновское поселение. Рядом с памятником создали аллею славы, положили тротуарную плитку, установили скамейки и урны.

В перспективе, после окончания ремонта дороги на Секиотово, по аллее славы можно будет добраться до сельского храма.

«По инициативе кафедры истории радиоунивенрситета и истфака РГУ в 2020 году на правом берегу Павловки, протекающей в Секиотове, студенты-волонтеры проводили раскопки и нашли следы существовавшей здесь в 1942 году линии обороны Рязани, — пояснил РНЗ. инфо один из основателей туристического клуба РГРТУ „Альтаир“ Юрий Баландин. — Спасибо Ивану Николаевичу за то, что он нашел финансирование перевозки памятника. В этом году мы надеемся отреставрировать и установить его на новом месте».