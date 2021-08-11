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Опубликованы подробности ДТП с перевернувшимся автомобилем на улице Горького
ДТП произошло примерно в 8:45. 43-летний водитель на Renault Duster ехал по улице Циолковского со стороны Куйбышевского шоссе в направлении улицы Новой. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево, на улице Горького, он не пропустил Lexus GS 300, которым управлял 34-летний житель Калужской области.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала подробности ДТП с автомобилем, перевернувшимся на улице Горького.

ДТП произошло примерно в 8:45. 43-летний водитель на Renault Duster ехал по улице Циолковского со стороны Куйбышевского шоссе в направлении улицы Новой. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево, на улице Горького, он не пропустил Lexus GS 300, которым управлял 34-летний житель Калужской области. Машина перевернулась.

Пострадал водитель Renault, он обращался за медпомощью.