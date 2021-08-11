Опубликованы подробности ДТП с перевернувшимся автомобилем на улице Горького

ДТП произошло примерно в 8:45. 43-летний водитель на Renault Duster ехал по улице Циолковского со стороны Куйбышевского шоссе в направлении улицы Новой. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево, на улице Горького, он не пропустил Lexus GS 300, которым управлял 34-летний житель Калужской области.