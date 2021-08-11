Новомичуринец чуть не зарезал соседа из-за собачьего лая

Против владельца собаки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Новомичуринец чуть не зарезал соседа из-за собачьего лая. Об этом пишет ИД «Пресса».

В воскресенье, 8 августа, между соседями одного из домов на улице Комсомольской в Новомичуринске произошел конфликт. Мужчина пришел домой к соседу и пожаловался на собачий лай, который часто доносился из его квартиры. Вечером мужчины встретились у подъезда дома. По словам очевидцев, владелец собаки громко кричал и размахивал ножом, угрожая соседу. Очевидцы вызвали полицию.

Против владельца собаки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.