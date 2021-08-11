Ночью в Рязани задержали пьяного водителя

Полиция устроила погоню за 21-летним водителем на автомобиле. Его остановили на улице города. Выяснилось, что он пьян.

В Рязани ночью 11 августа задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция устроила погоню за 21-летним водителем на автомобиле. Его остановили на улице Свободы.

Выяснилось, что он пьян. Медосвидетельствование показало 0,902 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении 21-летнего рязанца составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Молодого человека отстранили от управления транспортными средствами.