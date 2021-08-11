На окраине Рязани у пенсионера похитили ценные вещи и золотые украшения

Ранее судимый житель Рязанской области был знаком с хозяином дома и знал его расписание. Он дождался, когда пенсионер уйдет на работу и взломал дверной замок. Добычу рецидивист попытался сразу же продать случайным знакомым. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

На окраине Рязани у пенсионера похитили ценные вещи и золотые украшения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 67-летний рязанец. Он сообщил, что когда вернулся с работы, то увидел на двери следы взлома. Из дома пропали три сотовых телефона, планшет, электроинструмент и золотые украшения на сумму 10 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели дом и опросили пострадавшего. В комнатах на ряде поверхностей эксперт-криминалист увидел «следы», которые могли принадлежать взломщику.

Личность мужчины установили. Им оказался 25-летний ранее судимый житель Рязанской области, который в последнее время проживал в Рязани. Злоумышленника задержали.

Мужчина рассказал, что был знаком с хозяином дома и знал его распорядок. Он дождался, когда пенсионер уйдет на работу и взломал дверной замок. Добычу рецидивист попытался сразу же продать случайным знакомым.