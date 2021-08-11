Мэрия отреагировала на жалобу рязанца из-за «ужасных условий» в детском лагере

В мэрии отметили, что на протяжении всех смен в лагере работают профильные отряды, в которых преподаватели, педагоги, тренеры знают каждого ребенка и каждого родителя. Дети и педагоги ведут здоровый образ жизни, участвуют в конкурсах, фестивалях, соревнованиях. На территории имеется все необходимое для их занятий и отдыха.

В среду, 11 августа в соцсетях рязанец пожаловался на «ужасные условия» в детском лагере «Смена» в Солотче. Мужчина перечислил нарушения и призвал неравнодушных писать жалобы в Роспотребнадзор и забрать из лагеря детей.

Рязанец отметил курящих детей, нарушение пожарной безопасности, диких собак на территории, которые покусали отдыхающих, сломанную мебель в корпусах, дыры в заборе, заросли на территории, проблемы с питьевой водой, налет на посуде в столовой, некачественную еду, спортивную площадку с аварийном состоянии, неубранные туалеты, несоблюдение противоэпидемиологических ограничений.

В пресс-службе администрации в ответ на жалобу сообщили, что 4 августа в лагере проходила проверка Роспотребнадзора, которая не выявила нарушений. 11 августа на территории «Смены» прошла проверка МЧС, которая также нарушений не выявила.

В мэрии отметили, что на протяжении всех смен в лагере работают профильные отряды, в которых преподаватели, педагоги, тренеры знают каждого ребенка и каждого родителя. Дети и педагоги ведут здоровый образ жизни, участвуют в конкурсах, фестивалях, соревнованиях. На территории имеется все необходимое для их занятий и отдыха.

В пресс-службе уточнили, что костры на территории не разжигают костры, нет диких собак, территория огорожена железобетонным забором без дыр, регулярно происходит окос травы, посуда в столовой обрабатывается в соответствии с инструкциями, противоэпидемиологические меры соблюдаются, налажен режим питьевой воды, сломанную мебель оперативно чинят, уборка жилых помещений и туалетов проводится ежедневно.