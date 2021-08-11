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Любимов заявил о появлении в области рекордного количества мест в яслях
На строительство пристройки и закупку оборудования выделили 91 млн рублей. Из них 50,5 миллиона поступили из федерального бюджета.

В среду, 11 августа, Николай Любимов осмотрел пристройки к двум детским садам в Дашково-Песочне, которые планируется сдать к 1 сентября. Строительство объектов началось в 2020 году в рамках государственной программы «Развитие образования и молодежной политики».

Первым пунктом, куда направился губернатор, стал детский сад № 7 на улице Зубковой. На строительство пристройки и закупку оборудования выделили 91 млн рублей. Из них 50,5 миллиона поступили из федерального бюджета. Здание одноэтажное и рассчитано на четыре группы (80 человек). В помещении есть прачечная и кухня, а на территории сада в ближайшее время появятся детская площадка и асфальтированные дорожки.

Второй детский сад № 131 расположен улице Новоселов. Новое здание одноэтажное и рассчитано на 60 мест. В нем также оборудовали прачечную, есть кабинет и медблок. На территории возле пристройки уже начали устанавливать беседки и игровые площадки. На возведение пристройки и закупку оборудования выделили около 62 млн рублей. Из них почти 30 млн из федерального бюджета. Николай Любимов осмотрел дошкольные помещения и убедился, что работы по двум объектам ведутся в соответствии графику.

«В этом году мы вводим рекордное количество новых мест для детских яслей — 900. Такого никогда не было, это очень хорошие темпы. Но нам нужно стремиться к большему. За все годы реализации нацпроект построили 25 яслей в нашем регионе. Из них 21 садик — в Рязани. Городу больше всего требуются новые места для детей. Надеюсь, что с 1 сентября всех, кто должен пойти в новые детские группы, обязательно примут», — отметил губернатор.

Любимов отметил, что за последнее время цены на стройматериалы выросли по всей стране. Однако даже в этом случае работы нельзя замораживать."Строители, я уверен, справятся. Обеспечить возможностью родителей приводить своих детей в детские сады важно, это поручение президента и мы его должны выполнить", — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что на этапе разработки документации для возведения пристроек к детским садам тоже возникают сложности, поэтому контроль за работой подрядчиков нужно усиливать. «На этапе проведения аукциона и конкурса есть определенные проблемы в федеральном законодательстве, которые позволяют недобросовестным подрядчикам опуститься в цене. Из-за этого само строительство становится нерентабельным. Непонятно, на что они надеются, если приходят и все бросают. Здесь должны подключаться правоохранительные органы. На всех этапах должен осуществляться строгий контроль», — заключил Николай Любимов.