Инфекционист рассказал об особенностях нового йота-штамма

Специалист отметил, что более патогенные штаммы по эволюции не вытесняют штаммы, которые лучше передаются. Он заявил, что вирус будет мутировать лучше в любом случае, периодически будут появляться линии, которые будут более патогенны и более летальны.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что более смертоносные штаммы коронавируса, как йота, обычно не вытесняют все остальные и не выживают. Об этом он сообщил РИА Новости .

По его словам, вирусу не выгодно убивать человека, он не может находиться во внешней среде. Ранее в исследовании на сайте medRxiv, сообщалось, что вариант йота увеличивает риск летального исхода. Отмечалось, что у лиц в возрасте 45-64 лет риск летального исхода возрастает 46%, у лиц 65-74 лет — на 82%, у лиц старше 75 лет — на 62%.Специалист отметил, что более патогенные штаммы по эволюции не вытесняют штаммы, которые лучше передаются. Он заявил, что вирус будет мутировать лучше в любом случае, периодически будут появляться линии, которые будут более патогенны и более летальны.

«Однако выживать будут те линии, которые легче передаются и являются более заразными», — сказал Тимаков.

Он пояснил, что эпидемиологию нового штамма надо проанализировать, чтобы выяснить, способен ли он вытеснить штамм дельта.