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ЖК «Достояние на Чапаева» получил награду за лучшую входную группу
Жилой комплекс бизнес-класса «Достояние на Чапаева» от компании «Мармакс» получил награду всероссийского градостроительного конкурса новостроек ТОП ЖК-2021 за второе место в номинации «Лучшая входная группа».

Жилой комплекс бизнес-класса «Достояние на Чапаева» от компании «Мармакс» получил награду всероссийского градостроительного конкурса новостроек ТОП ЖК-2021 за второе место в номинации «Лучшая входная группа».

Проект входной группы жилого комплекс студия дизайна разработала с учетом современных трендов в интерьерах общественных зон: лаконичная стилистика минимализма, теплые природные оттенки, натуральные материалы, функциональное зонирование пространства.

Здесь есть круглосуточный дежурный, комфортабельные лаунж-зоны для отдыха, ожидания и переговоров, колясочные и места для хранения велосипедов. Для жителей комплекса организован собственный коворкинг, а также детская игровая комната. В местах общего пользования действует покрытие Wi-Fi.

Вход в жилой комплекс создан с учетом требований по формированию доступной безбарьерной среды — без ступеней. В зимнее время предусмотрен подогрев входной группы, для предупреждения образования наледи и скопления снега.

Критерии конкурса ТОП ЖК в максимальном объеме вобрали в себя требования Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ. В состав конкурсной комиссии вошли руководители ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере, научных организаций.