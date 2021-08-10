В Волгодонске на спортивной базе массово отравились дети

31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет почувствовали резкое недомогание после еды в одном из центров загородного отдыха, где они находились на сборах по фехтованию.

В Волгодонске на спортивной базе массово отравились дети. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Симптомы отравления (диарея, тошнота, рвота) появились у спортсменов в понедельник, 9 августа, после еды в одном из центров загородного отдыха Волгодонска Ростовской области. Недомогание почувствовал 31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет. В пресс-службе уточнили, что в настоящее время состояние детей удовлетворительное.

ТАСС со ссылкой на собственный источник пишет , что дети приехали в Ростовскую область из разных регионов на сборы по фехтованию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.

Ранее на Кубани из-за отравления после еды в вагоне-ресторане с поезда сняли 87 детей.