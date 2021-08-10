В Сасове «ГАЗель» столкнулась с легковушкой

Грузовик под управлением 36-летнего касимовца ехал по второстепенной дороге под запрещающий знак. Он не пропустил Renault, двигавшийся по главной, которым управлял 50-летний водитель.

Во вторник, 10 августа, в Сасове на улице Советской «ГАЗель» столкнулась с легковушкой. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло в 12:50 у дома № 16.В полиции рассказали, что грузовик под управлением 36-летнего касимовца ехал по второстепенной дороге под запрещающий знак. Он не пропустил Renault, двигавшийся по главной, которым управлял 50-летний водитель.

Пострадала женщина, ехавшая в легковушке. Стекло попало ей в лицо, пострадавшей наложили швы и отпустили.

Водители были трезвы. В отношении касимовца возбудили административное расследование.