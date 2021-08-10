В Самарской области разыскивают девочку, сбежавшую из рязанского лагеря

Полиция объявила в розыск Кристину Таланину 2004 года рождения, сбежавшую из лагеря в Касимовском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
20 июля примерно в 16:00 девочка сбежала из лагеря с Ульяной Фокиной. Ее нашли в Самарской области.
По информации полиции, подросток может находиться в Самарской области.
Приметы разыскиваемой: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, глаза голубого цвета, волосы короткостриженые светлого цвета.
Одежда: бирюзовая толстовка с капюшоном, синие шорты синего цвета, джинсовая кепка, обувь неизвестна, возможно, кроссовки или шлепанцы.
Особые приметы: татуировка на щиколотке ноги в виде головы акулы.
Всем, кому известна информация о разыскиваемой, попросили сообщать по телефонам: ОУР управления МВД по Самаре