В Рязанской области задержали пьяного мотоциклиста

Водителю предложили пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У него установили 0,24 промилле на литр в выдыхаемом воздухе.

В Сараевском районе Рязанской области задержали пьяного мотоциклиста. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчину заметили 9 августа в 9:30 в селе Можары Сараевского района около дома № 117 по улице Советской. Внимание полиции привлек мотоцикл «Восход 3М». Автоинспекторы предположили, что водитель нетрезв.

При общении с 59-летним мужчиной заметили, что от него пахнет алкоголем, он неуверенно ходит, у него покраснело лицо.

Водителю предложили пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У него установили 0,24 промилле на литр в выдыхаемом воздухе.

Мотоциклиста отстранили от управления транспортом. На него составили административный протокол. Водителю грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.