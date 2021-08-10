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В Рязанской области за сутки коронавирусом заболели еще 122 человека
За сутки в регионе выздоровели 80 человек, всего вылечились 33 586 человек. За сутки умерли три человека, всего число летальных случаев достигло 840.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заболели еще 122 человека, всего число заболевших в регионе достигло 36 401. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в регионе выздоровели 80 человек, всего вылечились 33 586 человек. За сутки умерли три человека, всего число летальных случаев достигло 840.

В России за сутки заболели 21 378, всего число заболевших достигло 6 491 288.За сутки выздоровели 18 729 человек, всего вылечились 5 788 710 россиян.

За сутки умерли 792 человека, всего число летальных случаев в стране достигло 166 442.