В России для всех автомобилей появятся «карты спасения»

Карта спасения" (своего рода инструкция) будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии.

В России для всех автомобилей появятся «карты спасения». Об этом пишет ТАСС.

Первую редакцию ГОСТа по внедрению «карт спасения» подготовили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«Карта спасения» (своего рода инструкция) будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии", — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

Наличие «карты спасения» в каждом автомобиле позволит спасателям избежать возможных рисков при работе с аварийными транспортными средствами, работающими, в том числе, и на альтернативных видах топлива.