В Пронске бывших полицейских осудят за вымогательство взятки
Два сотрудника ДПС, находясь при исполнении потребовали от потерпевшего деньги за смягчение наказания по административному правонарушению, не обладая такими полномочиями. Мужчина обратился в службу собственной безопасности.
В Пронске бывших полицейских осудят за вымогательство взятки. Об этом
Два сотрудника ДПС, находясь при исполнении, сообщили потерпевшему информацию о возможном наказании за административное правонарушение. Полицейские потребовали от него деньги за смягчение наказания, не обладая такими полномочиями.
Мужчина согласился с требованиями, но обратился в службу собственной безопасности. Передача денег прошла под их контролем. Довести до конца преступление полицейские не смогли.
Против мужчин возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 3 статьи 159