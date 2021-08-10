В Пронске бывших полицейских осудят за вымогательство взятки

Два сотрудника ДПС, находясь при исполнении потребовали от потерпевшего деньги за смягчение наказания по административному правонарушению, не обладая такими полномочиями. Мужчина обратился в службу собственной безопасности.

В Пронске бывших полицейских осудят за вымогательство взятки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Два сотрудника ДПС, находясь при исполнении, сообщили потерпевшему информацию о возможном наказании за административное правонарушение. Полицейские потребовали от него деньги за смягчение наказания, не обладая такими полномочиями.

Мужчина согласился с требованиями, но обратился в службу собственной безопасности. Передача денег прошла под их контролем. Довести до конца преступление полицейские не смогли.