В Иркутской области сотрудники школы-интерната избили подростков

Следователи задержали заместителя директора по воспитательной работе, двух воспитателей и медсестру. Их отстранили от занимаемых должностей.

В Иркутской области сотрудники школы-интерната избили подростков. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

В полицию обратились трое воспитанников школы-интерната поселка Квиток. Дети рассказали, что самовольно ушли из учреждения, а когда вернулись — их избили, таким образом наказав.

Следователи задержали заместителя директора по воспитательной работе, двух воспитателей и медсестру. Их отстранили от занимаемых должностей.

Возбуждено уголовное дело пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»), статьи 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего»).