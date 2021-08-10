В ДТП на Московском шоссе пострадали два человека
Травмы получили водитель и пассажир Daewoo Nexia. Им оказали медицинскую помощь.
В ДТП на Московском шоссе пострадали два человека. Об этом
Авария произошла в понедельник, 9 августа, на Московском шоссе около дома № 33. 23-летний рязанец на Daewoo Nexia столкнулся с Lada Granta, которой управлял 30-летний местный житель.
В результате аварии травмы получили водитель и пассажир Daewoo Nexia. Им оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее рязанцы пожаловались на пробку из-за аварии. Позже появились фото и видео с места ДТП.