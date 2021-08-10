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В Чебоксарах пьяный мужчина приставал к пятилетней девочке около ее дома
44-летний мужчина оказался соседом семьи девочки. В полиции отметили, что вначале решили не сообщать отцу ребенка, так как он мог бы устроить самосуд. Возбуждено уголовное дело.

В Чебоксарах пьяный мужчина приставал к пятилетней девочке около ее дома. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.

Инцидент произошел 6 августа. Жители дома увидели, что на скамейке около подъезда мужчина силой удерживал на коленях пятилетнюю девочку, целовал ее и совершал другие действия сексуального характера. При этом девочка кричала и пыталась вырваться. Очевидцы вызвали полицию, мужчину задержали.

Оказалось, что 44-летний злоумышленник жил в том же доме, где и семья ребенка. Мужчина заявил, что ничего не помнит, потому что был пьян.

В правоохранительных органах отметили, что вначале решили не звонить отцу девочки, так как он мог устроить самосуд. Позже мужчина подтвердил, что действительно мог бы себя не сдержать. Отмечается также, что с девочкой будут работать психологи.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».