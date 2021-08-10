В аварии в Новой Москве погибла 16-летняя девушка

На 36-м километре Калужского шоссе в районе поселения Десеневское 16-летняя девушка без «прав» на «ВАЗ-21140» наехала на бордюр, машина перевернулась.

В аварии в Новой Москве погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

ДТП произошло утром во вторник, 10 августа, около 04:00. На 36-м километре Калужского шоссе в районе поселения Десеневское 16-летняя девушка без «прав» на «ВАЗ-21140» наехала на бордюр, машина перевернулась.

В результате аварии несовершеннолетняя погибла на месте. Троих пассажиров 18, 21, и 23 лет госпитализировали.

Московская прокуратура начала проверку.