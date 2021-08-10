Стало известно место прощания с бывшим начальником рязанского УВД Иваном Перовым

Церемония пройдет в среду, 11 августа, на территории областного УМВД на площади Мичурина. Начало в 10 часов. Похоронят Перова на Скорбященском кладбище.

Стало известно место прощания с бывшим начальником рязанского УВД генерал-майором Иваном Перовым. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Церемония пройдет в среду, 11 августа, на территории областного УМВД на площади Мичурина. Начало в 10 часов. Похоронят Перова на Скорбященском кладбище.

О смерти 70-летнего генерал-майора милиции Ивана Перова стало известно в воскресенье, 8 августа. Одна из версий — он покончил с собой в загородном доме в Солотче. Возбуждено уголовное дело.