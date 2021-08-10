Стали известны подробности аварии с участием велосипедиста в Сараях

50-летний житель Сараев на Lada Granta сбил 13-летнего мальчика, жителя Москвы. В результате ДТП ребенок получил травмы, его доставили в больницу.

Стали известны подробности аварии с участием велосипедиста в Сараях. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 9 августа, в 15:10. 50-летний житель Сараев на Lada Granta сбил 13-летнего мальчика, жителя Москвы.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.