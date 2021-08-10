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Рязанские «газовщики» обманули пензенских пенсионеров на 200 тысяч рублей
Ранее судимые жители рязанской области под видом сотрудников газовой службы обокрали пенсионеров из Пензы. Против рязанцев возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ и части 2 статьи 159 УК Р. Ф. Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Рязанские «газовщики» обманули пензенских пенсионеров на 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 77-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что из ее квартиры пропали 200 тысяч рублей. Незадолго до пропажи к ней заходили двое мужчин, которые представились сотрудниками газовой службы.

После осмотра оборудования мужчины сообщили супругу пенсионерки, что газовую плиту необходимо заменить. Для этого надо написать заявление и внести предоплату в пять тысяч рублей. Когда женщина передала мошенникам деньги, один из мужчин сказал, что купюра ненадлежащего качества. Пенсионерка пошла в комнату, где хранились денежные средства, и принесла другую купюру. Пока супруги писали заявление, один из злоумышленников прошел в комнату и украл 195 тысяч рублей. После этого мужчины пообещали пенсионерам привезти новую плиту. Спустя некоторое время, когда плиту так и не привезли, пензенцы обратились в полицию.

Оперативники установили марку автомобиля, на котором уехали мошенники. Его нашли в Ульяновской области. Мужчин задержали. Ими оказались двое жителей Рязанской области 1989 и 1976 годов рождения, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. В ходе допроса мужчины сознались в преступлении.

Против рязанцев возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ и части 2 статьи 159 УК Р. Ф. Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.