Рязанские автоинспекторы предупредили о новом рейде

Во вторник, 10 августа, на территории Рязанской области сотрудники ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей.

Рязанские автоинспекторы предупредили о новом рейде. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник, 10 августа, на территории Рязанской области сотрудники ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей.

«Отправляясь на отдых, в деревню, на дачу или в длительное путешествие вместе со своими детьми, не забывайте требования безопасности перевозки маленьких пассажиров в личном транспорте», — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции напомнили, что не пристегнутый ребенок может получить травмы даже при резком торможении автомобиля.

За перевозку детей без специального кресла водителям грозит штраф в размере трех тысяч рублей.