Рязанские автоинспекторы предупредили о новом рейде
Во вторник, 10 августа, на территории Рязанской области сотрудники ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей.
Рязанские автоинспекторы предупредили о новом рейде. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Во вторник, 10 августа, на территории Рязанской области сотрудники ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей.
«Отправляясь на отдых, в деревню, на дачу или в длительное путешествие вместе со своими детьми, не забывайте требования безопасности перевозки маленьких пассажиров в личном транспорте», — говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции напомнили, что не пристегнутый ребенок может получить травмы даже при резком торможении автомобиля.
За перевозку детей без специального кресла водителям грозит штраф в размере трех тысяч рублей.