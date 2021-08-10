Пьяный рязанец украл у подростка велосипед

Велосипед принадлежал родственнику 35-летней рязанки — подросток оставил его у входа в компьютерный клуб. 40-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

Пьяный рязанец украл у подростка велосипед. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы заметили у дома № 25 по Касимовскому шоссе мужчину, который лежал на газоне. Полицейские предположили, что ему нужна медицинская помощь, но оказалось, что мужчина был пьян. Рядом с ним лежал подростковый велосипед. 40-летний рязанец не смог объяснить откуда у него велосипед. Позже он рассказал, что забрал транспортное средство от дома неподалеку.

Полицейские выяснили, что велосипед принадлежал родственнику 35-летней рязанки — подросток оставил его у входа в компьютерный клуб.