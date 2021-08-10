Прокуратура начала проверку после смерти ребенка на рязанском карьере
По результатам проверки будут принятым меры прокурорского реагирования.
Прокуратура Советского района начала проверку после смерти ребенка на рязанском карьере. Об этом
В ходе проверки прокуратура оценит деятельность должностных лиц, которые должны содержать пляж и обеспечить безопасность купания граждан.
По результатам проверки будут принятым меры прокурорского реагирования.
Напомним, пятилетний мальчик утонул на 3-м Борковском карьере в понедельник, 9 августа.