Прокуратура начала проверку после смерти ребенка на рязанском карьере

По результатам проверки будут принятым меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Советского района начала проверку после смерти ребенка на рязанском карьере. Об этом сообщили на сайте надзорного органа.

В ходе проверки прокуратура оценит деятельность должностных лиц, которые должны содержать пляж и обеспечить безопасность купания граждан.

По результатам проверки будут принятым меры прокурорского реагирования.

Напомним, пятилетний мальчик утонул на 3-м Борковском карьере в понедельник, 9 августа.