Полиция возбудила уголовные дела против рязанцев, хранивших порох

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ»). Нарушителям грозят сроки от шести до восьми лет или штрафы до 100 тысяч рублей.

В Рязанской области возбудили уголовные дела против двух мужчин, незаконно хранивших порох. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Рязани 30-летний мужчина незаконно хранил порох у себя дома. Выяснилось, что мужчина увлекался военным делом и собирал коллекцию предметов этой тематики. У него нашли две банки с порохом общей массой более 400 граммов. Порох изъяли.

В Сараевском районе в доме 37-летнего местного жителя изъяли 240 граммов пороха.В отношении мужчин возбудили уголовные дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ»). Нарушителям грозят сроки от шести до восьми лет или штрафы до 100 тысяч рублей.

Следствие выясняет, с какими целями они приобретали и хранили порох.