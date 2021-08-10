Под Рязанью рабочий погиб от удара током

Он выполнял у частника строительные работы, его ударило током. Мужчина скончался.

Под Рязанью гражданин Узбекистана погиб от удара током. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР Ирину Корнееву.

Случай произошел в деревне Дубняки Рязанского района. По версии следствия, у погибшего был патент на работу в России.

Он выполнял у частника строительные работы, его ударило током. Мужчина скончался.

Организована проверка.