Под Рязанью около озера обокрали несколько автомобилей

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В Рязанском районе задержали рецидивиста, подозреваемого в кражах из автомобилей, припаркованных около озера Черненькое. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В мае и июне этого года в полицию обратились несколько человек, которые сообщили, что в их автомобилях разбили окна салона камнем и украли оттуда сумки. Трое рязанцев в возрасте от 27 до 55 лет лишились сумок, в которых были крупные суммы денег — 25, 28 и 32 тысячи рублей и личные документы.

Оперативники выяснили, что преступник действовал ночью и организовали скрытое наблюдение в местах отдыха.

«Видимо, почувствовав опасность, злоумышленник на несколько недель прекратил попытки хищений. Полицейские растворились среди отдыхающих и, не привлекая к себе внимания, наблюдали за автомобилями», — говорится в сообщении.

Правоохранители заметили мужчину, который старался заглянуть в салоны нескольких машин. Он выбирал дорогостоящие модели автомобилей. Мужчину задержали, когда он собирался разбить окно машины кирпичом.

Выяснилось, что к кражам причастен 30-летний житель одного из поселков Рязанского района, расположенного недалеко от озера Черненькое. Ранее мужчину неоднократно судили за кражу и угон автомобиля.

Впервые его осудили за три кражи из машин, припаркованных у водоемов в Рязанском районе. Почти полтора года назад он вышел из тюрьмы.

По предварительной информации, злоумышленник стал приходить на парковки около озер, когда началась жара. Он высматривал дорогие автомобили и искал в них сумки. Выждав удобный момент, мужчина разбивал стекла машин и забирал деньги и документы оттуда. В какой-то момент злоумышленник затаился, но позже вновь решил повторить преступления, для чего вышел на парковку, где его задержала полиция.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит лишение свободы на срок до пяти лет.