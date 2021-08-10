\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
29°
Срд, 11
21°
Чтв, 12
23°
ЦБ USD 73.51 0.38 10/08
ЦБ EUR 86.44 -0.02 10/08
Нал. USD 73.30 / 74.90 11:55
Нал. EUR 86.21 / 86.70 11:55
Новости
Публикации
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
Вчера 14:55
1 366
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 13:18
5 442
Как понять, от чего нужно страховать жилье
Смерчи, вышедшие из берегов от дождей реки, лесные пожа...
3 августа 12:29
8 217
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
31 июля 14:18
8 659
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Под Рязанью около озера обокрали несколько автомобилей
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В Рязанском районе задержали рецидивиста, подозреваемого в кражах из автомобилей, припаркованных около озера Черненькое. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В мае и июне этого года в полицию обратились несколько человек, которые сообщили, что в их автомобилях разбили окна салона камнем и украли оттуда сумки. Трое рязанцев в возрасте от 27 до 55 лет лишились сумок, в которых были крупные суммы денег — 25, 28 и 32 тысячи рублей и личные документы.

Оперативники выяснили, что преступник действовал ночью и организовали скрытое наблюдение в местах отдыха.

«Видимо, почувствовав опасность, злоумышленник на несколько недель прекратил попытки хищений. Полицейские растворились среди отдыхающих и, не привлекая к себе внимания, наблюдали за автомобилями», — говорится в сообщении.

Правоохранители заметили мужчину, который старался заглянуть в салоны нескольких машин. Он выбирал дорогостоящие модели автомобилей. Мужчину задержали, когда он собирался разбить окно машины кирпичом.

Выяснилось, что к кражам причастен 30-летний житель одного из поселков Рязанского района, расположенного недалеко от озера Черненькое. Ранее мужчину неоднократно судили за кражу и угон автомобиля.

Впервые его осудили за три кражи из машин, припаркованных у водоемов в Рязанском районе. Почти полтора года назад он вышел из тюрьмы.

По предварительной информации, злоумышленник стал приходить на парковки около озер, когда началась жара. Он высматривал дорогие автомобили и искал в них сумки. Выждав удобный момент, мужчина разбивал стекла машин и забирал деньги и документы оттуда. В какой-то момент злоумышленник затаился, но позже вновь решил повторить преступления, для чего вышел на парковку, где его задержала полиция.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит лишение свободы на срок до пяти лет.