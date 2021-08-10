Оштрафован владелец автобуса, водитель которого устроил массовое ДТП на мосту через Трубеж

У организации потребовали документы, запрос о предоставлении которых вручили представителю транспортной организации. Документы не поступили в срок, из-за чего юрлицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Организацию-перевозчика и ее руководителя привлекли к административной ответственности по факту массового ДТП с участием автобуса на мосту через Трубеж. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

У организации потребовали документы, запрос о предоставлении которых вручили представителю транспортной организации. Документы не поступили в срок, из-за чего юрлицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Руководителю организации также назначили административный штраф.

-