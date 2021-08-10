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Николай Любимов отметил достижения рязанских спортсменов на Олимпиаде в Токио
Во вторник, 10 августа, на заседании областного правительства губернатор прокомментировал выступление рязанских спортсменов. Николай Любимов сказал, что спортсмены из Рязанской области в составе сборной России показали невероятный уровень мастерства.

Николай Любимов отметил достижения рязанских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Во вторник, 10 августа, на заседании областного правительства губернатор прокомментировал выступление рязанских спортсменов. Николай Любимов сказал, что спортсмены из Рязанской области в составе сборной России показали невероятный уровень мастерства.

«Для Олимпийских Игр их результаты очень высокие, поскольку была серьезная конкуренция и давление. Это настоящая битва сильнейших спортсменов мира», — сказал он.

Заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ Евгений Луканцов в соревнованиях на байдарках-одиночках на дистанции 200 метров вышел в полуфинал. Мастера спорта России международной категории по гребле на байдарках и каноэ Олег Гусев и Анастасия Долгова дошли до четвертьфинала. Спортсмены тренируются под руководством Владимира, Наталии и Маргариты Тебенихиных, Олега Козеева, Анатолия Тищенко, Вадима и Ирины Никитенко, Юрия Худобы.

Николай Любимов также обратил внимание на результаты велогонщика участника полуфинала Дениса Дмитриева, который является уроженцем Пронского района, но официально выступает за другой регион.

«Благодарю прекрасных спортсменов за волю к победе, за высокое мастерство. Они настоящие герои, наши герои, которые достойны восхищения, — сказал Николай Любимов. — Спасибо тренерскому составу. Такие тандемы поистине талантливых и целеустремленных наставников и спортсменов — открывают практически безграничные возможности. Уверен, что главные успехи еще впереди!»

Губернатор подчеркнул, что правительство региона продолжит работу по поддержке спортсменов, развитию спорта высших достижений, созданию необходимых условий для продвижения любительского спорта.