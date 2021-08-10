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Минобрнауки призвало вузы обеспечить равные права привитым и непривитым
В ведомстве заявили, что студентов нельзя делить на привитых и непривитых, университеты должны обеспечить равенство прав учащихся.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал обеспечить равные права студентам независимо от наличия прививки от коронавируса. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что студентов нельзя делить на привитых и непривитых, университеты должны обеспечить равенство прав учащихся. Фальков заявил, что ограничения для непривитых устанавливать нельзя.

Министр добавил, что вузы смогут лучше проводить противоэпидемиологические мероприятия, имея более точную информацию о статистике привитых студентов.