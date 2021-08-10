\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
25°
Срд, 11
19°
Чтв, 12
22°
ЦБ USD 73.6 0.09 11/08
ЦБ EUR 86.36 -0.08 11/08
Нал. USD 73.50 / 74.75 16:28
Нал. EUR 86.21 / 87.20 18:46
Новости
Публикации
Крупная продюсерская компания Insight People встретилась с рязанскими...
Продюсерский центр поможет 30 креативным и талантливым...
6 часов назад
926
Рязанский омбудсмен по правам человека о юридическом поезде, общении с...
Героиня нашей публикации, несмотря на то, что занимает...
Вчера 14:55
1 582
Председатель облдумы Аркадий Фомин об антителах, детских выплатах и со...
В беседе с главными редакторами РЗН. Инфо Натальей Смол...
4 августа 13:18
5 626
Как понять, от чего нужно страховать жилье
Смерчи, вышедшие из берегов от дождей реки, лесные пожа...
3 августа 12:29
8 396
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов поручил обеспечить население Рязанской области чистой водой
Губернатор подчеркнул, что 200 млн рублей направят на обеспечение населенных пунктов чистой питьевой водой. В муниципальных образованиях, где проблема стоит особенно остро, проведут модернизацию систем водоснабжения и водоочистки. Еще 100 млн рублей пойдут на ремонт областных больниц и межмуниципальных медицинских центров и закупку необходимого оборудования.

Губернатор Николай Любимов поручил обеспечить население Рязанской области чистой водой. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что регион дополнительно получил 300 млн рублей на сбалансированность бюджета. По словам Любимова, во многом это произошло благодаря поддержке депутата от Рязанской области, председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

«Сейчас средства из федерального бюджета поступили, и теперь должны быть грамотно распределены на самые неотложные дела. В ходе выездных приемов, которые провели министерства в каждом районе, во время моих поездок, в рамках общения с рязанцами с использованием электронных ресурсов были определены первоочередные задачи. Их назвали сами люди», — сказал Любимов.

Губернатор подчеркнул, что 200 млн рублей направят на обеспечение населенных пунктов чистой питьевой водой. В муниципальных образованиях, где проблема стоит особенно остро, проведут модернизацию систем водоснабжения и водоочистки. Еще 100 млн рублей пойдут на ремонт областных больниц и межмуниципальных медицинских центров и закупку необходимого оборудования.

Любимов поручил руководителям министерства ТЭК и ЖКХ, министерства строительного комплекса и министерства здравоохранения оперативно провести всю необходимую подготовку и обеспечить качественное проведение работ. Контролировать вопрос будет зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий.

«Надо сделать все, чтобы люди почувствовали улучшения, особенно в обеспечении чистой водой, уже в ближайшее время», — подчеркнул губернатор.