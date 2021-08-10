Любимов поручил обеспечить население Рязанской области чистой водой

Губернатор подчеркнул, что 200 млн рублей направят на обеспечение населенных пунктов чистой питьевой водой. В муниципальных образованиях, где проблема стоит особенно остро, проведут модернизацию систем водоснабжения и водоочистки. Еще 100 млн рублей пойдут на ремонт областных больниц и межмуниципальных медицинских центров и закупку необходимого оборудования.

Губернатор Николай Любимов поручил обеспечить население Рязанской области чистой водой. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что регион дополнительно получил 300 млн рублей на сбалансированность бюджета. По словам Любимова, во многом это произошло благодаря поддержке депутата от Рязанской области, председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

«Сейчас средства из федерального бюджета поступили, и теперь должны быть грамотно распределены на самые неотложные дела. В ходе выездных приемов, которые провели министерства в каждом районе, во время моих поездок, в рамках общения с рязанцами с использованием электронных ресурсов были определены первоочередные задачи. Их назвали сами люди», — сказал Любимов.

Губернатор подчеркнул, что 200 млн рублей направят на обеспечение населенных пунктов чистой питьевой водой. В муниципальных образованиях, где проблема стоит особенно остро, проведут модернизацию систем водоснабжения и водоочистки. Еще 100 млн рублей пойдут на ремонт областных больниц и межмуниципальных медицинских центров и закупку необходимого оборудования.

Любимов поручил руководителям министерства ТЭК и ЖКХ, министерства строительного комплекса и министерства здравоохранения оперативно провести всю необходимую подготовку и обеспечить качественное проведение работ. Контролировать вопрос будет зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий.

«Надо сделать все, чтобы люди почувствовали улучшения, особенно в обеспечении чистой водой, уже в ближайшее время», — подчеркнул губернатор.