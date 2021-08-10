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Касимовец выращивал коноплю на дачном участке
Полиция задержала мужчину и обследовала дачу. Там нашли 28 кустов конопли, которую выращивали на открытом грунте. Плантацию ликвидировали. В доме полицейские изъяли около 400 граммов готовой марихуаны.

В Касимове задержали мужчину, который выращивал коноплю на дачном участке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудникам полиции стало известно, что 36-летний местный житель употребляет марихуану. Оперативники выяснили, что мужчина часто посещает дачу, расположенную на окраине Касимова и возвращается в состоянии, похожем на наркотическое опьянения.

Полиция задержала мужчину и обследовала дачу. Там нашли 28 кустов конопли, которую выращивали на открытом грунте. Плантацию ликвидировали. В доме полицейские изъяли около 400 граммов готовой марихуаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотиков в крупном размере») и части 1 статьи 231 УК РФ («Незаконное хранение наркосодержащих растений в крупном размере»). Следствие выясняет, с какой целью касимовец выращивал такое количество конопли.