За поджоги лесов в Турции взяли на себя ответственность террористы

Признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за устроенные поджоги лесов в стране. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает портал
Организация связана с Рабочей партией Курдистана, которая признана Анкарой экстремистской.
Террористы объяснили свои действия борьбой с действующим режимом.
Накануне глава минздрава республики Фахреттин Коджа рассказал, что число пострадавших от лесных пожаров возросло до 410, сообщают
Пожары продолжаются в провинции Анталья, в курортном Бодруме, Адане, Кайсери и Мерсине. Есть погибшие.
При этом в парламенте страны заверили, что ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет, 30 июля пожарным в Турции удалось локализовать 70 лесных пожаров из 81.
Участие в тушении принимают самолеты из России, Украины, еще один борт будет отправлен из Азербайджана, отметил турецкий президент Эрдоган.