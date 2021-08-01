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За поджоги лесов в Турции взяли на себя ответственность террористы
Признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за устроенные поджоги лесов в стране. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает портал Aydinlik.

Признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за устроенные поджоги лесов в стране. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает портал Aydinlik.

Организация связана с Рабочей партией Курдистана, которая признана Анкарой экстремистской.

Террористы объяснили свои действия борьбой с действующим режимом.

Накануне глава минздрава республики Фахреттин Коджа рассказал, что число пострадавших от лесных пожаров возросло до 410, сообщают «Известия».

Пожары продолжаются в провинции Анталья, в курортном Бодруме, Адане, Кайсери и Мерсине. Есть погибшие.

При этом в парламенте страны заверили, что ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет, 30 июля пожарным в Турции удалось локализовать 70 лесных пожаров из 81.

Участие в тушении принимают самолеты из России, Украины, еще один борт будет отправлен из Азербайджана, отметил турецкий президент Эрдоган.