В Рязанской области от коронавируса скончались еще восемь человек

По данным федерального оперштаба на утро 1 августа, всего в регионе от COVID-19 скончались 802 заразившихся. За сутки заболели 125 жителей области, выздоровел 101 человек.

В Рязанской области жертвами коронавируса стали еще восемь жителей. По данным федерального оперштаба на утро 1 августа, всего в регионе от COVID-19 скончались 802 заразившихся.

За сутки заболели 125 жителей области, выздоровел 101 человек.

Всего за время пандемии заболели 35 292 рязанца, вылечились от коронавируса 32 797 человек.

За неделю с 26 июля по 1 августа COVID-19 заболели 770 человек, выздоровели 654, скончались 25 рязанцев.

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 22 804 — до 6 288 677. Подтверждены 789 смертей пациентов, за все время пандемии — 159 352.