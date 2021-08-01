\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
28°
Пнд, 02
31°
Втр, 03
23°
ЦБ USD 73.14 -0.05 31/07
ЦБ EUR 86.99 0.13 31/07
Нал. USD 73.20 / 74.40 11:23
Нал. EUR 86.98 / 87.40 17:49
Новости
Публикации
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
Вчера 14:18
1 737
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
11 111
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
28 июля 16:31
3 631
Ростсельмаш представил продукцию на агропромышленной выставке-форуме «...
«День поля Рязанской области» — отличная база для комму...
28 июля 15:23
3 651
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области от коронавируса скончались еще восемь человек
По данным федерального оперштаба на утро 1 августа, всего в регионе от COVID-19 скончались 802 заразившихся. За сутки заболели 125 жителей области, выздоровел 101 человек.

В Рязанской области жертвами коронавируса стали еще восемь жителей. По данным федерального оперштаба на утро 1 августа, всего в регионе от COVID-19 скончались 802 заразившихся.

За сутки заболели 125 жителей области, выздоровел 101 человек.

Всего за время пандемии заболели 35 292 рязанца, вылечились от коронавируса 32 797 человек.

За неделю с 26 июля по 1 августа COVID-19 заболели 770 человек, выздоровели 654, скончались 25 рязанцев.

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 22 804 — до 6 288 677. Подтверждены 789 смертей пациентов, за все время пандемии — 159 352.