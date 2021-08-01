В Рязани после лобового столкновения перевернулась легковушка

В Рязани на улице Черновицкой в субботу, 31 июля, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Авария произошла около 19:30 вблизи дома № 56, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на улице Черновицкой в субботу, 31 июля, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Авария произошла около 19:30 вблизи дома № 56, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Водитель автомобиля ВАЗ-2104, по предварительной информации, столкнулся с двигавшейся по встречке «Ладой Калиной» под управлением 24-летнего жителя Рязани.

В результате происшествия водители обоих автомобилей получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Водитель ВАЗ госпитализирован.